Переправляли ухилянтів через кордон: на Львівщині викрили зловмисників

Фігурантам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Зловмисники пропонували військовозобов'язаним незаконно перетнути кордон за 2,5 тисячі доларів.

Про це повідомили у поліції Львівської області.

Двоє чоловіків, 20-річний мешканець Яворівського району та його 25-річний спільник, організували незаконне переправлення призовників через кордон поза пунктами пропуску.

"Клієнтів" зловмисники підшуковували в одній з соціальних мереж. За 2,5 тисячі доларів, які військовозобов’язані чоловіки повинні були переказувати на криптогаманець, фігуранти розробляли детальний маршрут незаконного перетину кордону, надавали інструкції щодо порядку дій під час та після переходу на територію сусідньої держави, а також здійснювали їх доставку до "точки перетину кордону" поза межами пунктів пропуску", - йдеться в повідомленні.

Обом фігурантам загрожує до 9 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Львівщині та Буковині викрили канали нелегального переправлення чоловіків за кордон.

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