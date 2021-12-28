Перетинав трамвайні колії і потрапив під вагон: одесит втратив обидві ноги

Інцидент стався напередодні близько 21:10.

В Одесі чоловік потрапив під трамвай у районі площі Дерев'янка та залишився без ніг. У важкому стані його доправили до лікарні.

Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства "Одесміськелектротранс".

"Пішохід-чоловік, перетинаючи відокремлену трамвайну колію у невстановленому місці, не втримався на ногах і потрапив під передній візок вагона трамвайного маршруту №10, що прямував до Старосінної площі", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з даними "Думської", постраждав молодий чоловік 2000 року народження біля зупинки "Будинок меблів".

"Юнак перетинав трамвайні колії в недозволеному місці і потрапив під вагон, який прямував за маршрутом №10. Він втратив обидві ноги і у важкому стані був доставлений до лікарні", - поінформувало видання.

Нагадаємо:

У Харкові трамвай знесло з колії. Усе сталося на вулиці Молочній. Під час руху вагон занесло, він влетів у дерево, від зіткнення зі стовбуром його зім'яло. Всередині у той час було зо два десятки пасажирів. Медики кажуть: першу допомогу надали чотирьом, трьох з них забрали до лікарні.

А в Одесі нетвереза жінка, яка намагалася перебігти трамвайні рейки в недозволеному місці, врізалася головою у вагон. Постраждалу госпіталізували.

У Харкові біля одного з ринків трамвай злетів з рейок: пів десятка пасажирів постраждали

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