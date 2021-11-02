Переводив у кращі камери і дозволяв азартні ігри: у Дніпрі під суд відправили працівника СІЗО

Переводив у кращі камери і дозволяв азартні ігри: у Дніпрі під суд відправили працівника СІЗО

Чоловік із 2020 по 2021 рік систематично отримував від ув'язнених та їхніх родичів хабарі.

У Дніпрі під суд відправили працівника СІЗО, який з ув'язнених брав хабарі. За це він дозволяв їм залишати камери та грати в азартні ігри.

Про це повідомили у прокуратурі Дніпропетровської області.

Так, чоловік із 2020 по 2021 рік систематично отримував від ув'язнених та їхніх родичів хабарі. За це він дозволяв людям, які перебувають під слідством, залишати камери, грати в азартні ігри, користуватися мобільними телефонами.

Працівник СІЗО, за грошову винагороду, також переводив ув'язнених у камери з найкращими умовами.

Правоохоронці задокументували чотири епізоди отримання неправомірної вигоди на загальну суму понад 56 тисяч гривень.

“Дніпропетровською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт відносно старшого оперуповноваженого ДУ “Дніпровська установа виконання покарань (№4)” за одержання неправомірної вигоди (ч.3 ст.368 КК України)”, — підкреслили в пресслужбі прокуратури.

Триває слідство.

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