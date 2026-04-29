П’яний прокурор у Львові побив авто і залишився на посаді: яке покарання отримав

Суд / © pexels.com

Реклама

У Львові прокурор, який п’яним побив чуже авто, зберіг свою посаду. Замість звільнення йому лише на пів року заборонили претендувати на підвищення.

Про це стало відомо з рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів від 16 квітня.

Дисциплінарна комісія винесла прокурору сувору догану та на пів року заборонила йому будь-яке підвищення. Його не звільнили, бо врахували чисту біографію: досвід роботи з 2014 року, відсутність минулих порушень та державні нагороди, зокрема від президента.

Реклама

Що відомо про інцидент

Інцидент стався 23 жовтня 2025 року близько 22:00. За свідченнями очевидців, нетверезий чоловік руками та ногами наносив удари по дверях припаркованої автівки, залишивши вм’ятини. Коли на місце прибули патрульні, прокурор поводився агресивно та заперечував свою провину, демонструючи посвідчення посадовця та учасника бойових дій.

Бодикамери поліцейських зафіксували, як прокурор нецензурно висловлювався та намагався викликати допомогу по телефону. Конфлікт загострився, коли на місце прибув власник машини зі знайомими: під час суперечки один із присутніх ударив прокурора.

Рішення КДКП. / © скриншот

Позиція львівського прокурора

Дисциплінарну скаргу проти підлеглого подав його керівник, а справу розглядали у закритому режимі. Лише через пів року після події прокурор визнав свою провину.

«Не пам’ятаю моменту пошкодження автівки, але допускаю, що це сталося», — заявив посадовець під час засідання.

Реклама

Прокурор визнав, що пив алкоголь перед інцидентом. Він переконував, що все почалося зі сварки з іншими чоловіками, які втекли до приїзду поліції. Також він запевнив, що вже вибачився перед власником авто та заплатив за ремонт. Потерпілий підтвердив це в суді, додавши, що пошкодження були дрібними, тому він не має претензій.

Варто зауважити, що після інциденту в Мережі з’явилася інформація про родину посадовця. Зокрема, повідомлялося, що батько прокурора — колишній заступник керівника Західної прокуратури — у 2020 році був учасником ДТП, у якій загинули двоє людей.

Нагадаємо, на Рівненщині суд на рік заборонив сідати за кермо водійці, яка збила зіркового оленя Бориса та втекла з місця аварії. Жінку визнали винною одразу у двох адміністративних правопорушеннях.

Новини партнерів