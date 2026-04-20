На Волині чоловік протаранив авто поліції через штраф за хибний виклик
У Любомлі слідчі оголосили підозру чоловіку, який навмисно пошкодив автівку поліціянтів.
У Любомлі на Волині слідчі оголосили підозру чоловіку, який навмисно пошкодив службове авто.
Про це повідомила поліція Волинської області.
Подія трапилась 18 квітня, в Шацьку.
Тут наряд поліції прибув на виклик, який виявився свідомо неправдивим. Щодо заявника винесли постанову за ст. 183 КУпАП. Очевидно, 61-річному пенсіонеру це до душі не припало, адже він сів за кермо і своєю автівкою навмисно пошкодив службовий автомобіль поліціянтів.
Поліцейські встановили, що чоловік позбавлений судом права керування за ст. 130 КУпАП.
Нагадаємо, на Рівненщині двоє чоловіків залізли на авто поліції, а діти знімали на відео.