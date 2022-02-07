Під Дніпром автобус переїхав жінку, яка лежала на дорозі

За словами очевидців, жінка була нетверезою і заснула на дорозі.
В селищі Аули Дніпропетровської області під колесами автобуса загинула жінка.
Про це повідомляє видання 5692.
Подія сталася учора, 6 лютого в селищі Аули Дніпропетровської області близько 18:00. За попередньою інформацією, дорогою селища їхав автобус, який належить КП ДОР "Аульський водовід". На вулиці Дніпрова він не помітив жінку, яка лежала на дорозі, і переїхав її.
Від отриманих травм вона загинула на місці.
За словами очевидців, жінка була напідпитку і заснула. Загиблій було 43 роки.
Деталі з'ясовує поліція.
Нагадаємо, що в Житомирській області водій Mercedes-Benz Vito збив 49-річного чоловіка. Потерпілого відкинуло на зустрічну смугу під колеса “ВАЗ”. Чоловік загинув на місці ДТП.
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