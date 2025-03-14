Підозрюваного у вбивстві Дем’яна Ганула затримано (фото)

Правоохоронці знайшли і зброю, з якої міг бути застрелений активіст.

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві одеського активіста Дем’яна Ганула.

Про це повідомив очільник МВС України Ігор Клименко.

"Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин", – йдеться у заяві міністра в Мережі.

Клименко висловив подяку всім, хто доклав зусиль для встановлення та затримання ймовірного стрільця. Він також вказав, що згодом з’являться подробиці від поліції.

Підозрюваний у вбивстві Дем'яна Ганула / Фото: телеграм-канали

Підозрюваний у вбивстві Дем'яна Ганула / Фото: телеграм-канал Олексія Гончаренка

Нагадаємо, в центрі Одеси 14 березня невідомий чоловік застрелив Дем’яна Ганула, поліція терміново розпочала розслідування. Активіст підозрював, що російські спецслужби готують замах на нього, тому раніше просив захисту в СБУ.