Погода в Україні 10 лютого: де буде найхолодніше і коли піде сніг

Морозна погода в Україні у понеділок, 10 лютого, зберігатиметься. Водночас через домінування антициклону, області високого атмосферного тиску, опадів не передбачається.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Вітер східних напрямків, невеликий або помірний. Морози тривають. Найближчої ночі передбачається в Україні -5-10 градусів", - повідомила синоптикиня.

Де буде найхолодніше у понеділок

На півночі та північному сході температура повітря триматиметься на позначці -3-7 °C.

У центральних та східних областях слід очікувати -1-5 °C.

У південній частині близько 0 °C.

А в західних областях 0- +3 °C.

"А хто хотів би сховатися від дошкульного холоду, на Закарпатті буде найтепліше в Україні, до +5+7 градусів", - додала Діденко.

Погода у Києві 10 лютого

В українській столиці у понеділок опадів не передбачається. Вночі очікується -9-11 °C, а вдень -3-5 °C.

Надалі в Україні настане, як сказала експертка, "синоптична нудьга" і метеорологічна стабільність, сухо і "мінуси".

"Якийсь сніг з'явиться аж через тиждень, після 16-го лютого", - сказала вона.

Про потепління поки не йдеться, типовий помірний мороз чи морозець.

"У кого сонце (чи й без), виходьте пройтися, свіже повітря ніколи не завадить, але одягайтеся відповідно температурі повітря - все ж зима і на календарі, і надворі)", - додала Наталка Діденко.

Нагадаємо, раніше українців попередили про погіршення погоди і люті морози.

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