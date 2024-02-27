Погрози угорській громаді в Україні – справа російських спецслужб: подробиці

У Закарпатській області 26 лютого у соцмережі Telegram невідомі розіслали погрози українцям угорського походження – з однотипним змістом та ідентичним зображенням. У тексті угорською мовою, зокрема були помилки.

Як розповіли у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки – це операція російських спецслужб, спрямована на розпалювання міжетнічної ворожнечі та дискредитацією України на міжнародному рівні.

Так, на російський слід вказує те, що погрози надходять з номерів операторів Казахстану, Киргизстану, Боснії та Герцеговини. Крім того фрази угорською написані безграмотно, що є спільною рисою російських фейків.

"Жодна українська організація не має стосунку до цієї провокації. Безпеці угорської громади в Україні нічого не загрожує. Україна – держава міжетнічної та міжрелігійної толерантності. Російська агресія та російські провокації – ось спільна загроза для всіх етнічних громад України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, члени російського Червоного Хреста могли знущатися з полонених українців в колоніях.

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