Помер відомий журналіст і творець химерної прози Олег Поляков

На 53-му році життя пішов із життя відомий прозаїк, критик та журналіст Олег Поляков.

Про це повідомило Видавництво Старого Лева.

"З сумом повідомляємо про втрату Олега Полякова — сучасного прозаїка, критика та журналіста, одного з творців нової химерної прози. Його смерть стала невимовною втратою для рідних, друзів та всіх, хто цінував його творчість. Його четвертий роман – "П’ять поглядів на весняний вогонь" – має вийти посмертно в лютому у Видавництві Старого Лева та стане важливою частиною його творчої спадщини", - йдеться в повідомленні.

Олег Поляков — український прозаїк, критик і журналіст, який народився 6 лютого 1971 року в Павлограді Дніпропетровської області. Він закінчив факультет журналістики Київського університету в 1993 році. Свої перші прозові твори він опублікував у часописі "Країна мрій", а критичні статті з’являлися в "Кур'єрі Кривбасу". Його дебютний роман "Рабині й друзі пані Векли" був високо оцінений критиками, зокрема Євгенієм Стасіневичем.

Стиль Полякова характеризується як "реалістичний магізм" — поєднанням магічного реалізму і гумору. Автор зазначав, що його твори зберігають логіку і фізичні закони, а химерність можна зустріти в звичайному житті. Його творчість часто відносять до химерної прози або магічного реалізму.

Поляков працював журналістом на Львівському телебаченні, редагував різні видання, а також займався музичними та кінопроєктами. Він мешкав у різних містах України, зокрема у Львові, Луцьку, Ірпені та Києві. Олег Поляков був одружений і мав доньку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час аварії F-16 загинув найкращий український пілот Moonfish.

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