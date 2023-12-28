Прогноз погоди на 29 грудня: де в Україні будуть опади і сильний вітер

П'ятниця, 29 грудня, в Україні буде теплою. Втім, у деяких регіонах дощитиме та буде сильний вітер.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. Опадів синоптики не прогнозують. Втім, у східних та Полтавській областях вранці та вдень невеликий дощ та мокрий сніг. Вдень в Карпатах місцями пориви вітру будуть сягати 15-20 м/с.

В Україні температура повітря вночі коливатиметься від 2° тепла до 3° морозу. На Прикарпатті в нічну пору - до +6°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 4-9-° тепла. На заході та півдні буде тепліше: повітря прогріється до +8-13°.

Прогноз погоди в Україні на 29 грудня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями. Також - без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

В Київській області температура повітря вночі буде від 3° тепла до 2° морозу, а вдень - 4-9° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, метеоролог Ігор Кібальчич розповів про погоду в Україні на Новий рік. У неділю, 31 грудня, та в понеділок, 1 січня, на заході, півночі та в центрі дощитиме, місцями - з мокрим снігом.

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