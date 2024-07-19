Протягом доби на фронті відбулося 107 бойових зіткнень - Генштаб ЗСУ

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари.

Стала відома оперативна інформація станом на 22.00 18.07.2024 щодо російського вторгнення.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

На даний час відбулося 107 бойових зіткнень.

Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському напрямку, також ворог активний на Курахівському і Торецькому напрямках.

Протягом доби противник завдав по території України два ракетні удари із застосуванням трьох ракет, 54 авіаційні удари (залучив, зокрема, 65 КАБ), використав для ураження 411 дронів-камікадзе. Здійснив майже 3000 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

16 липня портал Liga.net із посиланням на джерело в Генштабі ЗСУ повідомив, що Сили оборони відступили із села Кринки, розташованого на лівому березі Дніпра в Херсонській області, а також із селища Урожайне у Волноваському районі Донецької області.

Сьогодні, 18 липня, у Збройних силах підтвердили, що відійшли з Урожайного Донецької області.

Щодо Кринок, то, за даними DeepState, операція в селі Кринки завершена.

За даними спікера ОСГВ "Таврія" Дмитра Лиховія, ЗСУ продовжують тримати оборону в районі Кринок.

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