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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині 5 мирних мешканців, 10 поранених

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Протягом доби росіяни вбили на Донеччині 5 мирних мешканців, 10 поранених

Фото: Associated Press

Армія Російської Федерації продовжує вбивати мирне населення Донецької області.

Лише протягом минулої доби, 12 вересня, російськ війська вбили п'ятьох мешканців регіону. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 839 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули троє людей у Вугледарі, один мешканець Георгіївки та один - Слов'янська. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, десять людей отримали поранення. Найбльше постраждалих - у Торецьку - троє, а двоє - у Костянтинівці.

Нагадаємо, після нищівної поразки на Харківщині оточення Путіна штовхає його на останній радикальний крок. У навколокремлівських колах справжній фестиваль паніки та істерики.

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