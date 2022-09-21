Протягом доби росіяни вбили на Донеччині шість мирних мешканців, 20 - поранено

Лише протягом минулої доби, 20 вересня, військові країни-агресорки Росії вбили шістьох мешканців регіону. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 868 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули двоє мешканців Бахмута, один - Торецька, один - Дружби, один - Георгіївки та один - Великої Новосілки. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, 20 людей зазнали поранень. Найбільше постраждалих - у Бахмуті та Кураховому: по п'ять осіб, а також у Торецьку - троє. Від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині поранено 2193 людини.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, розпочалася 210 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ відбили атаки окупантів на 10 ділянках на Донеччині та помотлошили ворожі підрозділи на Запоріжжі. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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