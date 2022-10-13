Протягом доби росіяни вбили на Донеччині сімох мирних мешканців, а 12 - поранили

У Лимані на похованні виявили ще чотирьох вбитих цивільних.

Протягом минулої доби, 12 жовтня, армія агресорки Росії вбила семеро мирних мешканців Донецької області. Від початку повномасштабного вторгнення, 24 лютого, загинуло 990 осіб.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Внаслідок ворожих атак загинули семеро мешканців Авдіївки. Напередодні окупанти завдали удару по центральному ринку. На момент атаки там перебувало багато людей.

Крім того, у Лимані виявили ще четверо цивільних, яких вбили росіяни під час окупації. За словами Кириленка, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Крім того, 13 людей отримали поранення. Найбльше постраждалих - 12 - в Авдіївці. Ще одна людина зазнала травм в Іванопіллі.

Ситуація на Донеччині

ЗСУ почали деокупацію населених пунктів у регіоні. У Лиманській і Святогірській громадах на Донеччині деокуповано 40 населених пунктів. Зокрема, окупантів вигнали з Лимана і Святогірська. До звільнених міст і сіл поступово повертається життя.

Втім, у звільнених населених пунктах виявили 35 місць поховань. З них три - масові: дне - в Святогірську, інші - на кладовищі в Лимані. Вже ексгумували понад 120 тіл.

Тим часом росіяни намагаються вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. ЗСУ, зокрема, відбили ворожі атаки біля Бахмута та Мар’їнки. Через великі втрати на окремих напрямках бойових дій на Донеччині російське командування наказало тимчасово припинити наступ.

Читайте також: