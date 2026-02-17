РФ вбила трьох українських енергетиків: деталі

Обстріл / © ТСН.ua

Росіяни вбили ще трьох українських енергетиків. Вони загинули через обстріл автомобіля на Донеччині.

Про це повідомляє Міненерго.

Енергетиків вбив російський дрон

Як зазначається, вранці 17 лютого російський БпЛА атакував автомобіль з працівниками Слов’янської ТЕС. На жаль, троє з них загинули.

«Це чергове нагадування, якою високою є ціна світла та тепла в наших оселях. Щирі співчуття усім, хто втратив рідних та близьких!» — написали у відомстві.

Нагадаємо, у Києві на робочому місці загинув енергетик.

«Працював на морозі, без перепочинку, щоб кияни мали тепло. На жаль, ціна такої роботи іноді — життя. Робота в складних погодних умовах, з колосальним навантаженням… На жаль, це дається взнаки», — йдеться у повідомленні КМДА.