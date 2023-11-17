РФ вивела фрегат у Чорне море: скільки "Калібрів" напоготові

Росіяни не виводили надводного ракетоносія уже тривалий час.

Російські окупаційні війська у п'ятницю, 17 листопада, вивели фрегат у Чорне море.

Про це повідомила очільниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, корабельне угруповання невелике, але фрегат вони все ж таки вивели.

"Це 8 ракет типу "Калібр", готові до застосування. Тривалий не було надводного ракетоносія на чергуванні, як і підводного. Вони переховувались у пунктах базування, оскільки дуже штормило. Зараз море помірне, фрегат може витрмувати таку погоду", - розповіла вона.

Гуменюк додала, що навіть приховуючись за відповідними погодними умовами, ворог може застосувати і ракетоносій у морі.

Нагадаємо, раніше Гуменюк розповіла, що українські військові відтісняють окупантів на 3-8 кілометрів від берегової лінії.

Читайте також: