Рішення про звільнення Безуглої вже прийняте — ЗМІ

Джерела ЗМІ повідомляють, що станом на вчора рішення щодо Безуглої вже було ухвалено.

Рішення звільнити Марʼяну Безуглу з посади заступника голови комітету з національної безпеки вже прийнято, однак в Офісі президента хочуть, щоб разом з нею у відставку пішов голова комітету Олександр Завітневич, який конфліктує з нардепкою.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на власні джерела у Верховній Раді.

Як повідомляє видання, в "Слузі народу" стверджують, що постанову про звільнення Безуглої не внесли на розгляд Ради цього тижня через вимогу Офісу президента.

"Хто б що не казав, а Мар'яну в ОП вважають своєю людиною. Тому й пригальмували її відставку. Умовно говорять так: багато меседжів, які з'являлися з боку Безуглої, з'являлися не за її власною ініціативою", - зазначив один із депутатів від СН.

Джерела видання повідомили, що в ОП не сподобався сам резонанс, який був викликаний навколо цієї історії, а не саме питання про звільнення її з посади. У Офісі президента незадоволені тим, що голова комітету Завітневич дозволив розростися конфлікту, а не зумів його погасити всередині.

"Тому й на одній із нарад в ОП прозвучало таке: мовляв, якщо голова комітету не може навести лад усередині, то, може, Завітневича слід відправити у відставку разом із Безуглою? Хоча насправді я маю сумніви, що зверху дійсно хочуть відставки Завітневича", - сказав один із членів фракції Зеленського.

Також у "Слузі народу" заявили, що Завітневич вважається людиною президента, йому доручено вирішувати багато завдань по лінії партії, в тому числі він регулює конфлікти між депутатами, мерами та іншими партійцями СН на місцях.

"Насправді це жахливо, що в Офісі, по суті, його ставлять в один ряд з Безуглою. Навіть якби і раптом поставили його зняття на голосування, то за це точно ніхто не проголосував би", - зазначив ще один з нардепів від СН.

Крім того, кілька джерел видання повідомили, що станом на вчора рішення щодо Безуглої вже було ухвалено.

"Все-таки її відправлять у відставку, така домовленість вже є. Особливо після того, як через неї в середу було зірвано голосування. І після її цих заяв про вихід із фракції, партії тощо", - зазначив один із членів комітету.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Марʼяна Безугла написала заяву на вихід з фракції та партії "Слуга Народу".

Крім того, ми раніше інформували, що Марʼяна Безугла повідомила, що українських депутатів та чиновників можуть залишити без броні від мобілізації.

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