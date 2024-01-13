Решение об увольнении Безуглой уже принято — СМИ

Источники СМИ сообщают, что по состоянию на вчера решение по Безуглой уже было принято.

Решение уволить Марьяну Безуглу с должности заместителя председателя комитета по национальной безопасности уже принято, однако в Офисе президента хотят, чтобы вместе с ней в отставку ушел конфликтующий с нардепкой председатель комитета Александр Завитневич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Верховной Раде.

Как сообщает издание, в "Слуге народа" утверждают, что постановление об увольнении Безуглой не было внесено на рассмотрение Рады на этой неделе по требованию Офиса президента.

"Кто бы что ни говорил, а Марьяну в ОП считают своим человеком. Поэтому и притормозили ее отставку. Условно говорят так: многие появлявшиеся со стороны Безуглой месседжи появлялись не по ее собственной инициативе", — отметил он. один из депутатов от СН.

Источники издания сообщили, что в ОП не понравился сам резонанс, вызванный вокруг этой истории, а не сам вопрос об освобождении ее от должности. В Офисе президента недовольны тем, что глава комитета Завитневич разрешил разрастись конфликту, а не сумел его погасить внутри.

"Поэтому и на одном из совещаний в ОП прозвучало следующее: мол, если глава комитета не может навести порядок внутри, то, может, Заветневича следует отправить в отставку вместе с Безуглой? Хотя на самом деле я сомневаюсь, что сверху действительно хотят отставки Завитневича", – сказал один из членов фракции Зеленского.

Также в "Слуге народа" заявили, что Завитневич считается человеком президента, ему поручено решать многие задачи по линии партии, в том числе он регулирует конфликты между депутатами, мэрами и другими партийцами СН на местах.

"На самом деле это ужасно, что в Офисе, по сути, его ставят в один ряд с Безуглой. Даже если бы и вдруг поставили его снятие на голосование, то за это точно никто бы не проголосовал", — отметил еще один из нардепов от СН.

Кроме того, несколько источников издания сообщили, что по состоянию на вчера решение по Безуглой уже было принято.

"Все-таки ее отправят в отставку, такая договоренность уже есть. Особенно после того, как из-за нее в среду было сорвано голосование. И после ее этих заявлений о выходе из фракции, партии и т.д.", — отметил один из членов комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что Марьяна Безугла написала заявление на выход из фракции и партии "Слуга Народа".

Кроме того, мы ранее информировали, что Марьяна Безугла сообщила, что украинских депутатов и чиновников могут оставить без брони от мобилизации.

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