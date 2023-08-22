Росія повертає тіла українських військових, які були у полоні: деталі

Росія повертає Україні тіла захисників, які вважалися військовополоненими. Наразі відомо про 12 випадків.

Про це під час брифінгу в Military Media Center повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Юрій Таранюк.

На жаль, питання медичних комісій у Росії залишається відкритим. Як стверджує Таранюк, вони або відсутні, або неналежно виконують свою роботу.

За словами Таранюка, станом на сьогодні російська сторона передала нам дванадцять тіл українських бійців, які раніше були підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста як такі, що перебувають у полоні в Росії.

"Водночас жодних повідомлень з боку Росії ні про погіршення їхнього здоров'я, ні про важкий їхній стан не було. Що знову ж таки ставить під сумнів якість роботи чи наявність у тої сторони медичної комісії", – підсумував представник штабу.

Раніше стало відомо, в яких умовах окупанти тримають полонених "азовців". Переважно це дуже погана їжа, ізоляція, побиття, тортури. Інколи мають місце додаткові знущання, коли відбувається щось гарне для України, бо росіянам потрібно "відігратися" на комусь беззахисному.

Читайте також: