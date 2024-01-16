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Росіяни обстріляли житловий будинок у Білозерці: постраждав чоловік

Росіяни обстріляли житловий будинок у Білозерці: постраждав чоловік

Війна. / Фото: Associated Press

Під час обстрілу він був на подвір'ї.

У вівторок, 16 січня, близько 11:30 російська армія обстріляла житловий будинок у Білозерці Херсонської області. Є потерпілий. 

Про це повідомили у пресслужбі Херсонської обласної військової адміністрації. 

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки постраждав 44-річний чоловік. У момент російського обстрілу він перебував на подвір'ї будинку.  

"У потерпілого - вибухова травма та поранення ноги. Йому надали меддопомогу, надалі він лікуватиметься амбулаторно", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Херсонській ОВА заявляють, що у Херсоні пошкоджені близько 50% багатоповерхівок внаслідок обстрілів. В області  пошкоджено або зруйновано 22 тис. цивільних об’єктів.

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