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Який вигляд нині має Авдіївська промзона: з'явилося відео

Який вигляд нині має Авдіївська промзона: з'явилося відео

Авдіївка / Фото: Telegram / Бутусов плюс

Судячи з відео, місто розбите вщент, зачепитись тут просто нема за що.

На відео, яке в Авдіївці у вівторок, 16 січня, відзняли аеророзвідники, район дач, а поруч з ним місцева промзона, добре знайома всім українським військовим та журналістам "Промка".

"Розбита вщент, зачепитись тут просто нема за що… Тепер зрозуміло, чого наші звідти відійшли", - пише журналіст 1+1 Андрій Цаплієнко.

Українські аеророзвідники також зафільмували, як росіяни скидають авіабомби на приватний сектор в Авдіївці.

Який вигляд зараз має Авдіївська промзона

Який вигляд зараз має Авдіївська промзона

Варто зазначити, що окупаційна армія Росії утримує в районі Авдіївки на Донеччині близько 40 тисяч солдатів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ хоче взяти реванш і накопичує резерви для повторного наступу на Авдіївку.

Протягом останнього тижня ні російська окупаційна армія, ні українські Сили оборони не досягли значних успіхів. Тим часом головною метою військ РФ залишається оточення Авдіївки.

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