Как выглядит сейчас Авдеевская промзона: появилось видео

Судя по видео, город разбит полностью, зацепиться здесь просто не за что.

На видео, которое в Авдеевке во вторник, 16 января, сняли аэроразведчики, район дач, а рядом с ним местная промзона, хорошо знакомая всем украинским военным и журналистам "Промка".

"Разбита полностью, зацепиться здесь просто не за что… Теперь понятно, чего наши оттуда отошли", — пишет журналист 1+1 Андрей Цаплиенко.

Украинские аэроразведчики также сняли, как россияне сбрасывают авиабомбы на частный сектор в Авдеевке.

Какой вид имеет сейчас Авдеевская промзона

Стоит отметить, что оккупационная армия России удерживает в районе Авдеевки Донецкой области около 40 тысяч солдат.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ хочет взять реванш и накапливает резервы для повторного наступления на Авдеевку.

В последнюю неделю ни российская оккупационная армия, ни украинские Силы обороны не добились значительных успехов. Тем временем главной целью войск РФ остается окружение Авдеевки.

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