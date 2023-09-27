Росіяни вдарили по житловій забудові на Херсонщині: що відомо

Так, російська армія атакувала Широку Балку Станіславської громади. На щастя, минулося без жертв.

Про це повідомила Херсонська ОВА.

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Через влучання ворожих снарядів сталося загоряння сухої трави. Пожежу ліквідували вогнеборці, котрі оперативно прибули на місце події.

Удар по Широкій Балці / Фото з телеграму Херсонської ОВА

"Також пошкоджено оселі місцевих жителів. Власникам побитих будинків видали будівельні набори для проведення першочергових ремонтних робіт", – конкретизували в ОВА.

Удар по Широкій Балці / Фото з телеграму Херсонської ОВА

Раніше влада Херсонської області закликала жителів лівого берега евакуюватися, поки ЗСУ працюють над звільненням територій. Це стосується громад, які розташовані на лінії вогню.

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