Російська атака пошкодила заклад освіти в Одесі

Одеса / © Facebook / Сергій Лисак

Внаслідок російського обстрілу Одеси постраждав один із місцевих закладів освіти.

Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Деталі щодо характеру руйнувань та можливих постраждалих уточнюються. На місці працюють відповідні служби.

Місцева влада закликає жителів дотримуватися правил безпеки та залишатися в укриттях під час повітряної тривоги.

Масована атака на Одесу — останні новини

Раніше у ніч проти 24 квітня російські дрони масовано атакували Одесу. Стало відомо, що є влучання у кілька житлових будинків і нежитлову споруду. Внаслідок удару постраждали щонайменше двоє людей: 72-річна жінка та 52-річний чоловік. Також пошкоджено будівлі, вибито вікна та знищено автомобілі.

За новими даними, кількість потерпілих зросла до 15 осіб. На жаль, росіяни вбили подружжя похилого віку. Чоловікові та жінці було по 75 років.

