Російська мова зникне з ефірів українських програм: омбудсман назвав коли

Російська мова має зникнути з ефірів українських програм вже за три місяці, оскільки набуде чинності норма закону, яка посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

17 липня набуде чинності п. 6 ч. 8 статті 40 Закону України "Про медіа", що посилює вимоги щодо використання державної мови в ефірах українськомовних програм.

"Відтак, вже за три місяці використання недержавної мови в ефірах допускається лише у вжитих учасниками програм сталих виразах, коротких фразах чи окремих словах. А усі виступи, інтерв'ю, коментарі, пояснення, запитання, окремі репліки тощо недержавною мовою мають бути перекладені, дубльовані або озвучені українською", – пояснив мовний омбудсман.

Він додав, що це сприятиме припиненню в теле- та радіоефірах режиму українсько-російської двомовності, за якої учасники застосовують російську без перекладу, озвучення чи субтитрування державною мовою.

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За визначенням Конституційного Суду, такий режим не відповідає конституційному статусові української мови як єдиної державної та порушує права громадян на отримання інформації та послуг державною мовою.

"З 17 липня така практика буде припинена. Української стане більше!" – наголосив Кремінь.

Він також нагадав, що від 1 січня згідно законом "Про медіа", телеканали, які мають ліцензію на загальнодержавне мовлення, повинні транслювати програми державною мовою (зокрема і фільми) не менше, ніж 90% загального часу ефіру між 7:00 і 18:00, а також між 18:00 і 22:00 год.

До слова, відповідно до результатів весняного опитування КМІС, в Україні 81% громадян або бажають усунення російської мови з офіційного спілкування на всій території країни, або проти її використання у своєму регіоні.

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