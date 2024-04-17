Русский язык исчезнет из эфиров украинских программ: омбудсман назвал когда

Русский язык должен исчезнуть из эфиров украинских программ уже через три месяца, поскольку вступит в силу норма закона, которая ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах.

Об этом сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

17 июля вступит в силу п. 6 ч. 8 статьи 40 Закона Украины "О медиа", который ужесточает требования по использованию государственного языка в эфирах украиноязычных программ.

"Итак, уже через три месяца использование негосударственного языка в эфирах допускается только в употребленных участниками программ постоянных выражениях, коротких фразах или отдельных словах. А все выступления, интервью, комментарии, объяснения, вопросы, отдельные реплики и т.п. должны бить переведены, дублированы или озвучены на украинском", – объяснил языковой омбудсман.

Он добавил, что это будет способствовать прекращению в теле- и радиоэфирах режима украинско-русского двуязычия, при котором участники используют русский без перевода, озвучивания или субтитрования на государственный язык.

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По решению Конституционного Суда, такой режим не отвечает конституционному статусу украинского языка как единственного государственного и нарушает права граждан на получение информации и услуг на государственном языке.

"С 17 июля такая практика будет прекращена. Украинского станет больше!" – подчеркнул Креминь.

Он также напомнил, что с 1 января в соответствии закону "О медиа", телеканалы, имеющие лицензию на общегосударственное вещание, должны транслировать программы на государственном языке (в том числе и фильмы) не менее 90% общего времени эфира между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00 часами.

К слову, согласно результатам весеннего опроса КМИС, в Украине 81% граждан либо желают устранения русского языка с официального общения на всей территории страны, либо против его использования в своем регионе.

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