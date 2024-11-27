Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 27 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.
- Сумська область рухаються із сходу на захід та південний захід, на півночі також західним курсом;
- Чернігівська область БпЛА на південному сході, курс західний;
- В районі Пирятину курсом на Миргород;
- На півночі Черкащини курс південний;
- БпЛА північніше Миколаєва курс північний та північно-західний, на сході Миколаївщини курс західний;
- БпЛА район Первомайська та західніше тримають курс на Вінниччину;
- БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог вдарив FPV-дроном по людях під час отримання гумдопомоги на Миколаївщині.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували Хмельницьку область.
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