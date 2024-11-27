Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 27 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

Сумська область рухаються із сходу на захід та південний захід, на півночі також західним курсом;

Чернігівська область БпЛА на південному сході, курс західний;

В районі Пирятину курсом на Миргород;

На півночі Черкащини курс південний;

БпЛА північніше Миколаєва курс північний та північно-західний, на сході Миколаївщини курс західний;

БпЛА район Первомайська та західніше тримають курс на Вінниччину;

БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог вдарив FPV-дроном по людях під час отримання гумдопомоги на Миколаївщині.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували Хмельницьку область.

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