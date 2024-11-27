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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 27 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

  • Сумська область рухаються із сходу на захід  та південний захід, на півночі також західним курсом;
  • Чернігівська область БпЛА на південному сході, курс західний;
  • В районі Пирятину курсом на Миргород;
  • На півночі Черкащини курс південний;
  • БпЛА північніше Миколаєва курс північний та північно-західний, на сході Миколаївщини курс західний;
  • БпЛА район Первомайська та західніше тримають курс на Вінниччину;
  • БпЛА на півдні Кіровоградщини курсом на північ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог вдарив FPV-дроном по людях під час отримання гумдопомоги на Миколаївщині.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни атакували Хмельницьку область.

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