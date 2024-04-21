Розстріл патрульних на Вінниччині: в машині копів перебувала ще одна людина

Чоловік під час нападу не постраждав.

В машині поліцейських, в яких стріляли на Вінниччині, перебував цивільний чоловік, якого правоохоронці везли на освідування.

Про це "Суспільне" розповіла речниця Нацполіції області Заріна Маєвська.

"Цієї ночі поліцейські двічі виїжджали на повідомлення про вчинення домашнього насильства. Вперше склали протокол на правопорушника, але буквально за 20 хвилин надійшло друге повідомлення. Цей чоловік намагався вчинити бійку з родичами та вчинив непокору працівникам поліції. Тому вони забрали його із собою, щоб повезти на освідування і скласти протокол", — сказала Маєвська.

Вона уточнила, що саме дорогою до відділку поліцейські помітили та зупинили автомобіль з військовими, щоб перевірити документи.

За її словами, на момент нападу чоловік був в автомобілі поліції та не постраждав.

Що відомо про стрілянину

20 квітня поліція Вінницької області оголосила про розшук осіб, які вночі розстріляли поліцейських. Під час комендантської години патрульні зупинили для перевірки автомобіль темного кольору у Гайсинському районі. У салоні автівки було двоє чоловіків, які відкрили стрілянину по поліцейських під час перевірки документів.

Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений.

На території Вінницької та Одеської областей поліція здійснює операцію з розшуку злочинців. Оперативні служби вже встановили осіб, причетних до скоєння злочину.

На інцидент відреагував міністр внутрішніх справ.

"Неважливо, хто та в якому одязі. В якому стані та з якої причини. Виправдання цьому злочину немає і не може бути", - заявив Ігор Клименко.

Офіс генерального прокурора повідомив, що на причетність до скоєння злочину перевіряються двоє військовослужбовців.

Згодом командування Сухопутних військ заявило, що підозрювані дійсно є військовослужбовцями однієї з військових частин цього роду військ. Командування обіцяє сприяти розслідуванню трагедії.

"Винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання", - сказано в заяві пресслужби.

Як повідомила поліція, загиблий під час нічного нападу поліцейський — 20-річний Максим Зарецький.

Він рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 (Бершадь) Гайсинського райуправління.

"Максиму було 20 років. З 2021 року він навчався у Національній академії внутрішніх справ та півтора роки віддано служив у секторі реагування патрульної поліції", - заявили в поліції.

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