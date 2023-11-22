Ще 4 вимоги: до якого часу Рада має виконати євроінтеграційні зобов'язання

Верховна Рада України має виконати ще чотири вимоги на шляху до євроінтеграції. Це слід зробити до весни 2024 року.

Про це розповіла заступниця Голови ВРУ Олена Кондратюк, пише "Укрінформ".

Про що йдеться

Як наголошує політикиня, український парламент має наступні завдання:

ухвалити зміни до Закону "Про національні меншини (спільноти) України"; підтримати зміни до Закону "Про Конституційний Суд України"; посилити самостійність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури; збільшити штат Національного антикорупційного бюро.

Нашій державі дуже важливо виконати свої зобов'язання до весни наступного року. Це дозволить нам знищити усі перепони для перемовин про вступ України до ЄС.

"ВРУ це зробить", – запевняє Кондратюк.

Політичне рішення щодо початку перемовин про вступ України до Євросоюзу буде ухвалено, вважає вона, адже більшість країн-членів ЄС орієнтуються на Європейську комісію. Як відомо, складнощі є лише з Угорщиною, яка вимагає змін до Закону "Про національні меншини", зокрема в частині мови та освіти.

"Ми маємо це проговорити і вирішити. Зараз цим займається комітет ВР із прав людини, а також перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко", – підсумувала заступниця Голови ВРУ.

Раніше йшлося про те, що у Європі обговорюють вступ України до ЄС. Хто може завадити членству – читайте у нашому матеріалі.

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