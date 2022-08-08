Ще два судна з українським зерном вийшли з портів Одещини

Чотири кораблі, які відбули вчора, 7 серпня, і продовжують свій рейс до Стамбула, сьогодні ввечері прибудуть до Туреччини і завтра пройдуть перевірку.

У понеділок вранці, 8 серпня, з портів Одеської області вийшло ще два судна з продовольством.

Про це повідомляє міністерство національної оборони Туреччини в Twitter.

"У межах роботи Спільного координаційного центру продовжується відвантаження зерна з українських портів", - йдеться у повідомленні.

Так, з порту "Південний" відбуло судно SACURA, яке перевозить 11 тисяч тонн сої до Італії.

З порту "Чорноморськ" відбуло судно ARIZONA, яке перевозить 48 458 тонн кукурудзи до (Туреччини).

Експорт українського продовольства з порту Одеси не відбувався від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого.

22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. А вже вранці 23 липня Росія завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту.

У понеділок, 1 серпня, з Одеського порту "зерновим коридором" вийшло перше судно, яке перевозило кукурудзу.

У неділю, 7 серпня, з портів "Одеса" та "Чорноморськ" вийшов другий караван з українським продовольством – три судна з Чорноморська та ще одне з Одеси.

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