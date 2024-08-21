Що таке Римський статут і чому було важливе його ухвалення для України

Верховна Рада 21 серпня ухвалила законопроєкт №0285, що передбачає ратифікацію Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС). Однак ратифікація стане чинною лише після того, як будуть внесені зміни до Кримінального кодексу та Кримінально-процесуального кодексу України, які наразі навіть не почали обговорювати.

Що таке Римський статут

Римський статут — це міжнародний договір, який засновує Міжнародний кримінальний суд (МКС). Прийнятий 17 липня 1998 року в Римі, статут визначає юрисдикцію та повноваження МКС, який має розглядати найсерйозніші міжнародні злочини, такі як геноцид, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії.

Що дає Україні ратифікація Римського статуту

Євроінтеграція та безпека: Ратифікація Римського статуту відповідатиме зобов'язанням України згідно з Угодою про асоціацію з ЄС та Планом заходів Європейської Комісії. Це зміцнить євроінтеграційний курс країни та надасть можливість вимагати виконання безпекових угод від партнерів.

Покарання російських злочинців: Ратифікація дозволить Україні активніше залучати МКС для переслідування російських злочинців. Україна зможе сприяти розслідуванню злочинів, скоєних росіянами на її території, і посилить міжнародну ізоляцію Росії.

Вплив на МКС: Як держава-член, Україна зможе відстоювати свої інтереси в МКС, брати участь в Асамблеї держав-учасниць, формувати політику МКС, висувати свого кандидата на посаду судді, затверджувати бюджет і брати участь у виборах суддів та інших посадових осіб.

Допомога постраждалим українцям: Ратифікація підвищить шанси потерпілих від російських злочинів на отримання компенсацій з Цільового фонду МКС. Україна зможе впливати на розподіл коштів для постраждалих.

Захист українських військових: Ратифікація не призведе до переслідування українських громадян, адже Україна може скористатися заявою, яка обмежує юрисдикцію МКС щодо воєнних злочинів проти громадян України на сім років.

Скільки країн підтримали Римський статут

Римський статут підписали вже 124 держави (з Україною), зокрема країни Південної Америки та Африки. Однак Китай, Індія, Білорусь, Туреччина, Казахстан, а також Росія і США спочатку підписали статут, але згодом відкликали свої підписи та не ратифікували його.

США, Китай, Індія, Ізраїль та Іран вважають, що МКС обмежує державний суверенітет і має надто широку компетенцію. США, зокрема, спочатку підписали статут 2000 року, але вже 2002-го відмовилися від участі, стверджуючи, що МКС порушує національні інтереси та суверенітет США.

Чому не хотіли ухвалювати ратифікацію

Україна не могла ратифікувати його через побоювання, що це завдасть шкоди, зокрема військовим. Існувала хибна думка, що ратифікація може призвести до притягнення українських солдатів до відповідальності в МКС за сфальсифікованими Росією звинуваченнями.

Нагадаємо, Україна підписала Римський статут у січні 2000 року, але у липні 2001 року Конституційний суд визнав його несумісним з Конституцією, що унеможливило ратифікацію. 2014-го та 2015 року Україна визнала юрисдикцію МКС щодо подій Майдану і злочинів на своїй території. Також існувала хибна думка, що ратифікація може призвести до відповідальності українських військових перед МКС.

Крім того, саме МКС, започаткований Римським статутом, видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та інших російських злочинців.

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