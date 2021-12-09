Штовхнув з балкона під час сварки: у Дніпрі чоловік вбив 20-річну кохану

Штовхнув з балкона під час сварки: у Дніпрі чоловік вбив 20-річну кохану

Дівчина впала з висоти і розбилася насмерть.

У Дніпрі затримали чоловіка, який під час сварки штовхнув свою дівчину з балкона 8 поверху, і та загинула.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Дніпропетровської області.

Подія сталася 7 грудня близько 20:30 у багатоповерхівці у Соборному районі Дніпра. Під будинком виявили тіло дівчини. Правоохоронці встановили, що дівчина загинула в результаті сварки, під час якої її з балкона виштовхнув 28-річний чоловік.

Підозрюваного затримали.

"За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, що в Одеській області жінка, захищаючись від домагань, випадково вбила нападника. Суд визнав жінку невинною.