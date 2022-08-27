Спека та дощі: якою буде погода в Україні 27 серпня

Сьогодні, 27 серпня, в Україні очікується спекотна погода.
Температура повітря прогріється до +32 градусів. Однак в центрі країни очікуються дощі.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Погода у регіонах:
- у північних областях вночі +16 +18, вдень +27 +30
- на заході вночі +13 +16 градусів, а вдень +27 +31
- у східних областях вночі +17 +20, вдень +30 +32
- на півдні країни вночі +18 +20 градусів, а вдень +29 +32
- у центральних областях вночі +15 +18, вдень +28 +32
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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