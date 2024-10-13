Співробітники ТЦК на Івано-Франківщині прийшли на “Буковель”: відео

Під час перевірок військово-облікових документів конфліктів не було зафіксовано.

У неділю, 13 жовтня, на Івано-Франківщині групи оповіщення місцевого ТЦК та поліції працювали на відомому гірськолижному курорті “Буковель”.

Відповідне відео опублікувало місцеве видання “Галка”.

Як видно на опублікованих кадрах невеликі групи військовослужбовців у супроводі поліцейського перевіряли документи у постояльців “Буковелю”. Гірськолижні траси курорту наразі безсніжні.

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Співробітники ТЦК також навідалися до ресторану в туристичному селищі Яремче та побували на автобазарі під Івано-Франківськом.

Під час перевірок військово-облікових документів конфліктів не було зафіксовано.

Працівники ТЦК на Івано-Франківщині прийшли на “Буковель”

Користувачі соцмереж в коментарях до відео сумніваються, що такі перевірки будуть системними, але визнають – “обраних” у питанні мобілізації на військову службу не повинно бути.

Нагадаємо, напередодні, 12 жовтня, у Сихівському районі Львова працівники ТЦК, більшість з яких були з балаклавами на обличчях, упродовж дня влаштували масштабні облави у різних громадських закладах.

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