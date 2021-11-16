Стали відомі причини смерті двох жінок у Полтавській області

Тіла жінок знайшли у їхньому будинку.

У Полтавській області у приватному будинку знайшли тіла двох жінок. Наразі вже відомі причини їхньої смерті.

Про це повідомляє "Полтавська хвиля".

У селі Гільці Лубенського району в одному із приватних будинків виявили тіла двох жінок 54 та 59 років. Ознак насильницької смерті на померлих не було.

У ГУНП у Полтавській області,повідомили причину загибелі жінок.

"Тіла загиблих жінок не мали ознаки насильницької смерті. Причиною смерті обох громадянок стало отруєння чадним газом", - повідомив речник поліції області Юрій Сулаєв.

Нагадаємо, що у Черкаській області 45-річного жителя села Стеблів знайшли повішеним. Муміфіковане тіло виявили у лісосмузі в селі Шендерівка, Звенигородського району. Чоловіка вже впізнали. Це той, хто підозрювався у злочині.

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