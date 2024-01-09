Текст закону про мобілізацію винесуть на голосування без змін

Верховна Рада може в першому читанні розглянути законопроєкт про мобілізацію, який вніс уряд, 11 січня.

Верховна Рада вже в четверг, 11 січня 2024 року, може в першому читанні розглянути законопроєкт про мобілізацію в Україні, який раніше вніс Кабінет міністрів. Текст урядового винесуть на голосування без змін.

Про це повідомив народний депутат України Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Нардеп розповів, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки переніс розгляд законопроєкту про мобілізацію на середу, 10 січня.

За словами нардепа, вже завтра, ймовірно, комітет рекомендуватиме ухвалити урядовий законопроект у першому читанні ‒ але зі своїми пропозиціями. Такі поправки повинні бути враховані до другого читання.

"Текст урядового закону, він не змінився. Що скоріш за все буде завтра. Схвалений текст урядового закону (без змін) і окремий документ у вигляді рішення Комітету з рекомендаціями, що треба змінити", ‒ написав Ярослав Железняк.

Водночас він зауважив, що викладені в рішенні Комітету зміни все ще мають рекомендаційних характер.

"Тут звичайно політично буде важко його проігнорувати, але зміни будуть вноситися правками після першого читання. Потім, після голосування до другого читання правки 2 тижня подають депутати. Очевидно їх буде багато. Потім робоча група комітету та підготовка до другого читання. Потім Комітет і вже фінальне голосування. Під час якого кожна правка може бути відхилена або врахована", ‒ пояснив Ярослав Железняк.

Він зауважив, що краще утриматися від конкретних тверджень, щодо тзакону.

"Хоча б тому, що правильна відповідь ‒ ніхто поки не знає точно", ‒ додав Ярослав Железняк.

Додамо, що в Комітеті Верховної Ради України ухвалили рішення щодо рекомендації до другого читання законопроєкту про удосконалення порядку та використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану.

9 січня відбулося засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, де розглядали урядовий законопроєкт про мобілізацію.

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