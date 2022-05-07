Тепло, місцями дощ та грози: прогноз погоди в Україні на неділю, 8 травня

Тепло, місцями дощ та грози: прогноз погоди в Україні на неділю, 8 травня

У неділю, 8 травня, в Україні переважитиме тепла погода, у деяких регіонах ітиме короткочасний дощ та можливі грози.

В країні буде мінливо хмарна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 8 травня у західних та північних областях місцями ітиме невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, у східній та південно-східній частині 1-6° тепла, вдень 18-23° тепла.

8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 8 травня місцями також очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°. 8 травня у столиці та області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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