Тепло, місцями дощ та грози: прогноз погоди в Україні на неділю, 8 травня

У неділю, 8 травня, в Україні переважитиме тепла погода, у деяких регіонах ітиме короткочасний дощ та можливі грози.
В країні буде мінливо хмарна погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 8 травня у західних та північних областях місцями ітиме невеликий короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, у східній та південно-східній частині 1-6° тепла, вдень 18-23° тепла.
8 травня у північних, центральних, Волинській, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Києві 8 травня місцями також очікується невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 20-22°. 8 травня у столиці та області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".
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