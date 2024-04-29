Торгівля людьми на Одещині: жінок відправляли у рабство до сусідньої країни

Зловмисниця підшукувала жертв серед жінок з уразливим станом та з низьким соціальним рівнем життя.

В Одеській області викрили і ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми, який організували 56-річна місцева жителька. Вона заманювала жінок у Румунію, де ті потрапляли у трудове рабство.

Про це передає Держприкордонслужба.

Зловмисниця підшукувала жінок з уразливим станом та з низьким соціальним рівнем життя. Вона обіцяла жертвам роботу за кордоном, насправді ж українки потрапляли до трудового рабства.

Фото: ДПСУ

"Після прибуття до Румунії зловмисниця обмежувала їх в пересуванні та схиляла до співпраці", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДПСУ

Також зловмисниця заставляла своїх жертв звертатися до румунських державних органів для оформлення соціальних допомог у статусі біженців, а потім відбирала у них документи та кошти.

Наразі фігурантку злочинної схеми затримано та повідомлено їй про підозру за ст. 149 "Торгівля людьми".

Фото: ДПСУ

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі жінка хотіла продати дворічного сина, щоб відкрити бізнес. 19-річна мати оцінила свою дитину в 1 млн грн.

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