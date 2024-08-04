"Тримаємо росіян у тонусі" – ВМС про те, чи буде удар по Кримському мосту

У ВМС нагадали, що на охорону мосту окупанти не шкодують жодних ресурсів.

Через загрози атак по Криму і Керченському мосту зокрема російські окупанти постійно перебувають у напрузі та боєготовності.

Про це заявив речник ВМС Дмитро Плетенчук в коментарі "24 каналу".

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За його словами, росіяни на окупованому посилили заходи безпеки щодо в'їзду/виїзду з Кримського мосту.

"Тримаємо росіян в тонусі, адже вони почали застосовувати усі можливі засоби захисту, мовиться про збільшення ППО та Росгвардію на в'їзді. Нелегальні туристи в Криму жалілися, що перетин Кримського мосту дуже ускладнено", – сказав речник ВМС.

Плетенчук нагадав, що на охорону цієї конструкції окупанти не шкодують жодних ресурсів. Для них це дуже важливий об'єкт, який забезпечує логістику для ведення бойових дій.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов зробив гучну заяву щодо знищення Кримського мосту.

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