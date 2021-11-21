У аеропорту Токіо закрили злітну смугу через черепах

Фахівці побоюються, що рептилію може засмоктати в турбіну літака, що призведе до катастрофи.

В аеропорті Токіо тимчасово закрили одну із злітно-посадкових смуг, через те, що у ставку поблизу з летовищем оселилися черепахи.

Також читайте Нашестя черепах у Запоріжжі: у плазунів у парку стався бейбі бум

Про це повідомляє NHK.

На думку експертів, під час зльоту рептилій може засмоктати в турбіну літака, що призведе до аварії.

Зараз адміністрація аеропорту проводить консультації з експертами, як діяти у такій ситуації. Обговорюються два варіанти рішення проблеми - знищення популяції черепах чи встановлення огорожі між ставком та смугою.

Зазначається, що раніше одна з черепах вже виповзала на злітну смугу. Через що було ухвалено рішення про закриття смуги.

Нагадаємо, що черепаха заблокувала роботу міжнародного аеропорту Токіо. Один із пілотів помітив її на злітній смузі й повідомив про це диспетчерів. Поки тварину рятували, а на це пішло близько 15 хвилин, - перенесли виліт п'яти рейсів.

Читайте також: