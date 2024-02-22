У більшості областей України оголошена повітряна тривога

За данимо моніторингових каналів, із російського аеродрому "Оленья" злетіло три Ту-22м3.
Станом на 10:10 22 лютого у низці областей України лунає повітряна тривога.
Про це свідчить мапа тривог.
Сирени лунають у південних, східних та частково центральних областей.
Командування Повітряних сил України попереджає про загрозу застосування балістичного озброєння.
"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!", - йдеться у повідомленні ПС, опублікованому о 10:09.
Перед цим, за даними моніторингових каналів, із російського аеродрому "Оленья" злетіло три Ту-22м3. Яка мета вильоту - наразі невідомо.
Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Іран відправив Росії сотні балістичних ракет. У ГУР відреагували.
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