У більшості областей України оголошена повітряна тривога

За данимо моніторингових каналів, із російського аеродрому "Оленья" злетіло три Ту-22м3.

Станом на 10:10 22 лютого у низці областей України лунає повітряна тривога.

Про це свідчить мапа тривог.

Сирени лунають у південних, східних та частково центральних областей.

Командування Повітряних сил України попереджає про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!", - йдеться у повідомленні ПС, опублікованому о 10:09.

Перед цим, за даними моніторингових каналів, із російського аеродрому "Оленья" злетіло три Ту-22м3. Яка мета вильоту - наразі невідомо.

Нагадаємо, за даними західних ЗМІ, Іран відправив Росії сотні балістичних ракет. У ГУР відреагували.

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