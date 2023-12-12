У Дніпрі не працює система сповіщення про тривогу: що робити

У міській раді назвали кілька варіантів, як можна буде дізнатися про тривогу в разі її оголошення.

Внаслідок хакерської атаки на "Київстар" у Дніпрі 12 грудня не працює система оповіщення про повітряну тривогу.

Про це повідомили у міськраді Дніпра.

"Через хакерську атаку на мобільного оператора "Київстар" у Дніпрі не працює місцева система центрального оповіщення повітряної тривоги", – йдеться в заяві мерії.

Про тривогу у Дніпрі і те, коли треба пройти в укриття, можна дізнатися в офіційному телеграм-каналі "Сирена. Дніпро". Також відповідна інформація з’являється у вайбер-спільноті.

Окрім того, про повітряну тривогу у Дніпрі оголошують по радіо "Байрактар", "Хіт-ФМ" та на телеканалі "ДНІПРОTV".

Збій в роботі "Київстар" – що відомо

У роботі мобільного оператора "Київстар" стався збій 12 грудня внаслідок потужної хакерської атаки. Терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі.

Внаслідок атаки на "Київстар" на Сумщині не працює система оповіщення про повітряну тривогу.

Водночас у Києві зробили заяву, що збій у роботі "Київстару" не впливає на роботу системи оповіщення про тривогу у столиці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Ситуація в “Київстарі” критична! Частково зруйнована інфраструктура. Президент компанії про подію

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.