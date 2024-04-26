У ДПСУ повідомили, де фіксують найбільше російських ДРГ

Ворожі групи можуть виявляти один-два рази на тиждень.

Наразі найбільша кількість спроб прориву російських диверсійно-розвідувальних груп фіксують у Сумській області. Днями прикордонники знову зафіксували таку спробу.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ворог не припиняє спроб проводити диверсійну роботу, найбільш активним напрямком є Сумщина. Найбільша кількість спроб ворожих ДРГ фіксується саме там", - каже представник ДПСУ

За його словами, крайню групу прикордонники під час патрулювання також виявили на Сумщині. Ворожа ДРГ намагалася закласти вибухові пристрої по руху групи.

"Наші хлопці відкрили вогонь по ДРГ, зав'язався стрілецький бій. Приєдналися артилерійські підрозділи, щоб завдати ураження цій групі. Також на місце висувалися й протидиверсійні резерви, щоб зачистити місцевість", - розповів він і додав, що росіяни відійшли за межі державного кордону.

Демченко каже, що такі групи можуть виявлятися один-два рази на тиждень.

Як повідомлялося раніше, російські ДРГ атакують на півночі України - у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. У ДПСУ наголошують, що неодноразово стикаючись з диверсійними групами, українські військові зазначали, що дії ворога були доволі професійними.

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