Російські ДРГ атакують на півночі: яку тактику використовують та якими групами діють

За словами речника ДПСУ, неодноразово стикаючись з диверсійними групами українські військові відмічали, що дії ворога були досить професійні.

Російські диверсійно-розвідувальні групи продовжують тероризувати прикордонні області Чернігівщини, Сумщини на Харківщини.

Як діють ворожі ДРГ, розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, російські ДРГ – це підготовлені групи, які складаються з професіоналів, що знають свою "справу". Неодноразово стикаючись з диверсійними групами українські військові відмічали, що їхні дії були досить професійні.

"І ворог власне і намагається застосовувати саме підготовлених осіб для того, щоб і викривати місця розташування наших захисників і також намагатися завдавати удар саме діями ворожих диверсійних груп... Це може бути п’ять або більше осіб, або навіть групи більші. І інколи вони ділилися під час своїх дій на менші групи для того, щоб оточити наших хлопців з різних боків", – каже Андрій Демченко.

Нагадаємо, 15 квітня повідомлялося, що на Сумщині українські прикордонники відбили напад російської ДРГ. Аналогічний інцидент стався 1 квітня.

У січні на Сумщині російська ДРГ жорстоко вбила двох цивільних - брата та сестру.

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