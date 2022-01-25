У Харкові батько заявив до поліції про побиття сином-підлітком і сам отримав два протоколи

У Харкові батько заявив до поліції про побиття сином-підлітком і сам отримав два протоколи

Діти жили з батьком у антисанітарних умовах.

У Харкові поліція склала два протоколи на чоловіка, який не виконує свої батьківські обов'язки.

Про це повідомляє Харків Times.

Поліція Харкова отримала повідомлення від чоловіка, який поскаржився, що його б'є його син.

"Виклик не підтвердився. За адресою перебував 48-річний чоловік із явними ознаками алкогольного сп'яніння та двоє неповнолітніх дітей 12 та 14 років. У квартирі антисанітарні умови життя для дітей, відсутня їжа та холодильник", — повідомили у поліції.

Поліцейські склали два адміністративні протоколи на батька підлітків за ст. 184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, своїх обов'язків з виховання дітей). І передали інформацію відповідним соціальним службам.

Після чого правоохоронці поїхали, а діти залишилися вкомпанії 48-річного п'яного чоловіка.

Нагадаємо, що Харківщині 11-річна дівчинка була вимушена шукати собі прихисток у знайомих, бо рідна мати просто не відчиняла їй двері. Як виявилось, жінка мала пристрасть до алкоголю, тож дитина хотіла її перевиховати, а жінку це вочевидь образило.

Читайте також: