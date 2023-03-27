У Харкові водій тролейбуса помер за кермом транспортного засобу, у якому перебували пасажири.

Про це повідомили в обласній поліції Харківської області.

"Тролейбус зіткнувся з деревом, тому що водію за кермом стало зле", – йдеться у повідомленні.

На місці події медики констатували смерть 50-річного водія. Ніхто з пасажирів не постраждав. Поліція наразі проводить перевірку.

Нагадаємо, у Чернігівській області сталася ДТП. Водій за кермом Audi A6 не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги поряд з велосипедом.

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