Транспортний засіб врізався у дерево.
У Харкові водій тролейбуса помер за кермом транспортного засобу, у якому перебували пасажири.
Про це повідомили в обласній поліції Харківської області.
"Тролейбус зіткнувся з деревом, тому що водію за кермом стало зле", – йдеться у повідомленні.
На місці події медики констатували смерть 50-річного водія. Ніхто з пасажирів не постраждав. Поліція наразі проводить перевірку.
Нагадаємо, у Чернігівській області сталася ДТП. Водій за кермом Audi A6 не дотримався безпечної швидкості руху та наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині дороги поряд з велосипедом.
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