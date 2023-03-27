В Харькове водитель троллейбуса умер за рулем

Транспортное средство врезалось в дерево.
В Харькове водитель троллейбуса скончался за рулем транспортного средства, в котором находились пассажиры.
Об этом сообщили в областной полиции Харьковской области.
"Троллейбус столкнулся с деревом, потому что водителю за рулем стало плохо", – говорится в сообщении.
На месте происшествия медики констатировали смерть 50-летнего водителя. Никто из пассажиров не пострадал. Полиция проводит проверку.
Напомним, в Черниговской области произошло ДТП. Водитель за рулем Audi A6 не выбрал безопасную скорость движения и наехал на мужчину, который лежал на проезжей части дороги рядом с велосипедом.
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