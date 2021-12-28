У Херсоні крижаний дощ наробив лиха: синоптики попередили про найгірше

Негода від ранку затримала громадський транспорт у місті.

Від ночі у Херсоні йшов дощ, який замерзав, і створив льодову кірку на деревах, тротуарах, дорогах. Через негоду в місті зупинився електротранспорт.

Через обледеніння контактної мережі не вийшли на маршрут тролейбуси, а містяни скаржаться на слизькі дороги та тротуари, деякі вулиці перекриті поваленими деревами.

Виконувач обов'язків заступника міського голови В’ячеслав Білковський розповів, що перебої у роботі тролейбусів сталися через обледеніння контактних мереж.

"Погода нам подарувала трохи дощу і ожеледь. На даний час виникли перебої у роботі тролейбусів. Наразі тривають роботи по очищенню ліній і вже за 1 – 1,5 години почнуть курсувати тролейбуси. Температура змінюється з мінусової на плюсову, і навпаки, тому будьте обережні. Велике прохання до водіїв: все ж таки подбати про гуму, дотримуватись правил дорожнього руху і не паркувати авто на узбіччях, принаймні центральних вулиць. Це дуже заважає роботі техніки", - сказав В’ячеслав Білковський.

Херсонська ОДА

Начальник Херсонського обласного гідрометцентру на своїй сторінці у Facebook повідомив, що в найближчі години ситуація у Херсоні може погіршитись.

“Дощ, який ми сьогодні, 28 грудня, бачимо за вікном, і температура в кілька градусів тепла, можуть створити хибну ілюзію про те, що погодні негаразди вже позаду, а нам треба лише дочекатись, коли нарешті, все розтане і ми знову зможемо комфортно пересуватись вулицями міста. На жаль, це не так і навпаки, ситуація в найближчі години може лише погіршитись”, - написав він.

Негода від ранку затримала низку поїздів по всій країні | Новини України

Нагадаємо, 28 грудня, в Україні будуть сильні опади - сніг і хуртовина. Синоптики прогнозують хмарність з проясненнями. Опади очікують у всій країні. На півдні України буде сніг з дощем.

Читайте також: