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У Херсоні окупанти влаштували катівню, де тримають викраденого мера - райрада

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У Херсоні окупанти влаштували катівню, де тримають викраденого мера - райрада

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Окупанти країни-агресорки Росії відомі катуванями мешканців тимчасово захоплених територій.

Так, в окупованому Херсоні російські військові влаштували катівню у підвалі приймача-розподільника для дітей. Наразі там утримують  60-70 херсонців.

Про це в ефірі "Еспресо" повідомив заступник голови Херсонської райради Станіслав Трошин.

"Зараз надходить різна інформація із цієї будівлі. Там утримуються. Усього з 24 лютого зникло понад 560 осіб, понад 60 у цьому розподільнику. Там багато люде", – сказав він.

За словами чиновника, у катівні перебуває і викрадений мер Херсона Ігор Колихаєв. "Є прямі свідчення людей, які виходили звідти", - наголосив Трошин.

У поганих умовах в підвалі утримують українських активістів, колишні військові ЗСУ, учасників АТО/ООС.

"З людей постійно намагаються вибити якісь свідчення. Люди виходять із зламаними ребрами, руками, ногами. Це міні аналог "Ізоляції" у Донецьку. У 21 столітті це важко уявити собі", - наголосив заступник голови Херсонської райради.

Нагадаємо, російський опозиційний політик Андрій Піонтковський наголосив, що російська армія показала - не здатна досягти поставлених цілей. Тому тепер диктатор Росії Володимир Путін вже бореться не за геополітичні цілі та знищення України, а за своє життя.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2250
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